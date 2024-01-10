وهذا هو التمويل الأول الذي تقدمه منصة الاستثمار في الطرق منذ تأسيسها في عام 2021 بالشراكة بين إيه.بي.جي وجهاز أبوظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار الإندونيسية (صندوق الثروة السيادية الإندونيسي).

وقال صندوق إيه.بي.جي إن الاستثمار مخصص لقطاعي كانسي-بيجاجان وبيجاجان-بيملانج من طريق ترانس جاوة الذي تطبق عليه تعريفة المرور بالفعل.

ولم يكشف صندوق التقاعد عن حجم الاستثمار لكنه قال إن منصة الاستثمار تهدف إلى استثمار ما مجموعه 2.75 مليار دولار.

وفي ابريل من العام الماضي، وقعت هيئة الاستثمار الإندونيسية اتفاقيات لاستثمار أكثر من 39 تريليون روبية، أو 2.72 مليار دولار في ذلك الوقت، في الطرق ذات الرسوم، بما في ذلك قطاعين من طريق ترانس جاوة.