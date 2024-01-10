ويتعلق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، والتي تبلغ نحو مليار دولار في قطاع الفنادق الفاخرة تحت العلامة التجارية هيلتون وقطاعي المراكز التجارية والعقارات.

ووفقا للبيان، خرق مصرف لبنان المركزي التزاماته تجاه مجموعة الحبتور بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين بعدما فرض قيودا منعت المجموعة من تحويل أكثر من 44 مليون دولار من البنوك اللبنانية.

وأضاف البيان "لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها"، ونتيجة لذلك "تكبدت المجموعة ولا تزال تتكبد خسائر وأضرار فادحة".

ولم ترد السلطات اللبنانية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

واختتم البيان بأن المجموعة ستبادر بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية اللبنانية في حال عدم حل النزاع خلال 6 أشهر بموجب الاتفاقية.