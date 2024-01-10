وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش.

وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية بنسبة 0.5 بالمئة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس.

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي الأميركي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

وهوى سهم شركة ديفيد كامباري الإيطالية بنسبة 5.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600، بعد أن أكملت مجموعة المشروبات الروحية طرحا خاصا لأسهم وسندات بقيمة 1.2 مليار يورو (حوالي 1.3 مليار دولار) لتمويل الاستحواذ على شركة كورفوازييه الفرنسية للمشروبات الروحية (الكونيك).