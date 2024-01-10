ويركز المتعاملون الآن على تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 في المئة في ديسمبر و3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكشف تقرير أميركي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن السياسة النقدية للمركزي الأميركي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التغير في الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 2024.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2030.60 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.87 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 978.97 دولار للأونصة.