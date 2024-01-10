وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا ببلوغ التضخم 33.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4 بالمئة في ديسمبر من 1.3 بالمئة في نوفمبر. وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة2.1 في المئة في ديسمبر من 0.2 بالمئة في نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع من قبل الكثير من مراقبي السوق على نطاق واسع.