وأضافت المتحدثة أن (إير فرانس) ستسير ثلاث رحلات أسبوعية من باريس إلى تل أبيب باستخدام طائرات إيرباص إيه350.

وأوقفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل مع الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.

واستأنفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية الرحلات إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

يذكر أن وزارة السياحة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت في مطلع يناير الجاري، زيادة عدد السائحين الذين زاروا إسرائيل خلال 2023 مقارنة بعام 2022، رغم التراجع في أكتوبر بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مع استمرار الانخفاض على مدى ما تبقى من العام.

وكانت صناعة السياحة تتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد- 19 حتى أكتوبر، لكن عدد السائحين الأجانب شهد تراجعا سريعا بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وإجمالا، زار ثلاثة ملايين سائح إسرائيل في عام 2023 ارتفاعا من 2.7 مليون في 2022.