وأظهرت بيانات صدرت الجمعة، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا في ديسمبر بتوظيف عاملين بعدد أكبر من المتوقع، مما حد من التوقعات بسرعة خفض أسعار الفائدة وتحويل اهتمام المتعاملين في السوق إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الخميس، لاستيضاح الوضع بشأن مسار تكاليف الاقتراض.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الستة في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، مع هبوط سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.7 بالمئة، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6 بالمئة.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إتمام الطرح الأول في عام 2024 لسندات دولية بالدولار وأن الإصدار البالغ 12 مليار دولار مقسم على ثلاث شرائح.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة، مع صعود سهم إعمار العقارية بنسبة واحد بالمئة، وزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة، وهبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.1 بالمئة، مع صعود سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.3 بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن معدل التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، بفعل انخفاض أسعار مواد غذائية، لكنه قد يرتفع في الأشهر المقبلة بعد زيادة الحكومة لأسعار في الآونة الأخيرة.