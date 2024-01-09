وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة الصفقة تبلغ 187 مليون دولار.

وأشارت الشركة أن الصفقة تتيح لشركة فينكس تعزيز قوة معدل التشفير الخاصة بها بشكل كبير ومواصلة مسارها نحو أن تصبح رائدة في السوق العالمية في مجال تعدين البتكوين.

وأكدت الشركة إلى أن الصفقة تمت بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها.

يذكر أن شركة "فينكس غروب"، سجلت صافي ربح في أول تسعة أشهر من 2023 بقيمة 144 مليون دولار .

كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 229.5 مليون دولار في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في الخامس من ديسمبر الماضي، إدراج أسهم شركة "فينكس غروب"، وهو ما مثل أول إدراج في الشرق الأوسط لشركة تعمل في تعدين العملات المشفرة وتقنية الـ"بلوكشين".