وقال محللون إن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المستمر في ليبيا دعما ارتفاع الأسعار اليوم الثلاثاء.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "على جانب الإمداد، هناك بعض العوامل التي رفعت الأسعار، من إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا، والذي أثر على حوالي 0.3 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط".

ولا تزال بعض شركات الشحن الكبرى تتجنب البحر الأحمر فقد قالت شركة "هاباغ لويد" الألمانية الثلاثاء، إنها ستواصل تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح، في أعقاب الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون.

وفيما يتعلق بحرب غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قتاله ضد حركة حماس سيستمر خلال عام 2024، مما أثار قلق الأسواق من تطور الصراع إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد مجلس الوزراء السعودي في بيان الثلاثاء، بالتزام الدول المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق.

وشدد البيان على "حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وانتعشت أسعار النفط من الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين بنسبة ثلاثة بالمئة وأربعة بالمئة على التوالي، بعد خفض السعودية الحاد لأسعار البيع الرسمية.

وعلى صعيد الطلب، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في نوفمبر، وفقا لمكتب الإحصاءات الاتحادي، مسجلا انخفاضا للشهر السادس على التوالي.

وانخفض الإنتاج 0.7 بالمئة بعد أن توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.2 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، قالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إنها ترى الآن أن السياسة النقدية الأمريكية "مقيدة بما فيه الكفاية" وأشارت إلى استعدادها لدعم التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم.

ويمكن أن تقدم بيانات التضخم الأساسي الصادرة يوم الخميس أدلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة التضخم، بينما تنتظر السوق أيضا بيانات المخزون الأميركي من مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأميركي المقررة في وقت لاحق من الثلاثاء.

تحركات الأسواق

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، بما يعادل 2.19 بالمئة إلى 77.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.73 دولار، أو 2.44 بالمئة، إلى 72.49 دولار للبرميل.