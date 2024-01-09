وتجاوز سهم MBC في جلسة الثلاثاء مستويات 42 ريالا للسهم فيما كان سعر الطرح 25 ريالا للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج كانت عند 8.3 مليار ريال (ما يعادل 2.2 مليار دولار).

ويعد إدراج مجموعة MBC القابضة المحدودة أول إدراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري 2024.

كانت المجموعة قد قامت بعملية طرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الماضي، حيث طرحت المجموعة 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10 بالمئة من رأسمال الشركة، وبلغت العائدات الإجمالية للطرح 831 مليون ريال.

وتصدرت أسهم المجموعة ارتفاعات الأسهم السعودية، وقيم التداولات بنحو 440 مليون ريال، كما سجلت كمية تداول نحو 11 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات نحو 19.5 ألف صفقة. بحلول الساعة 13:55 بتوقيت دبي.

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10 بالمئة ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.