وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تحركت البتكوين بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 وسط تزايد التوقعات بأن الموافقات على صناديق تداول فورية للبتكوين باتت وشيكة.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولار مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولار، في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأميركية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة بأسباب من بينها المسح الأخير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين والذي أظهر أن توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم على المدى القصير انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ديسمبر.

ومن المقرر صدور قراءة عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، مما سيوفر على الأرجح مزيدا من الوضوح عن حجم المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار قليلا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 102.26 مقابل سلة من العملات بعد أن ارتفع واحدا بالمئة الأسبوع الماضي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27395 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6708 دولار عند الشراء في أحدث التعاملات مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي بلغ 0.6641 دولار يوم الجمعة. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.6241 دولار لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي بلغ 0.6182 دولار، الجمعة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مما خفف بعض الضغط عن بنك اليابان للإسراع في التخلي عن تيسير السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين بعد إصدار البيانات وارتفع في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 143.81 مقابل دولار.

واستقرت البتكوين في أحدث التعاملات عند 46771 دولارا بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 47281 دولارا في الجلسة السابقة.

وكشفت مجموعة كبيرة من مديري الاستثمار، الاثنين، عن الرسوم التي تعتزم فرضها على صناديق الاستثمار المقترحة لتداول البتكوين في البورصة، في خطوة أخرى نحو نيل موافقة جهة تنظيم الأوراق المالية الأميركية هذا الأسبوع.

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 2310 دولارات.