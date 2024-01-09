وارتفع نيكي بنسبة 1.16 بالمئة ليغلق عند 33763.18 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ مارس 1990. وصعد 156 سهما من بين 225 على المؤشر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.82 بالمئة إلى 2413.09 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب على المؤشر نيكي بعد الأداء المتفائل لشركتي صناعة الرقائق الأميركيتين إنفيديا وأدفانست مايكرو ديفايسز في وول ستريت.

وربح سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.28 بالمئة، بينما قفز سهم أدفانتست بنسبة 6.05 بالمئة بما رفع نيكي بنحو 154 نقطة.

وكانت أسهم الطاقة من بين الأسوأ أداء، بعد أن انخفضت أسعار النفط حوالي أربعة في المئة الاثنين بسبب التخفيضات الحادة في الأسعار من قبل السعودية أكبر مُصدر للخام.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم التعدين في بورصة طوكيو بنسبة 1.23 في المئة، كما تراجع مؤشر الشحن البحري بنسبة 2.26 في المئة ليقود الخسائر بين 33 قطاعا صناعيا.