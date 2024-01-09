ويؤكد حجم الصادرات، الذي يشمل المنتجات الطازجة والمصنعة، التوقعات الإيجابية للرابطة منذ العام الماضي ويمثل ارتفاعا بلغ 6.6 بالمئة مقارنة بإجمالي الصادرات في عام 2022 والذي بلغ 4.822 مليون طن.

ولم تسجل البرازيل مطلقا تفشي انفلونزا الطيور في مزرعة دواجن تجارية على عكس الولايات المتحدة أو فرنسا حيث تم إعدام ملايين الطيور لوقف انتشار العدوى في الآونة الأخيرة.

وبلغ إجمالي صادرات الدجاج البرازيلي في ديسمبر نحو 467 ألف طن، بزيادة نحو 21 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وذلك بفضل الطلبيات الكبيرة من دول مثل اليابان والإمارات العربية المتحدة والصين.

وقال رئيس رابطة البروتين الحيواني البرازيلية ريكاردو سانتين في بيان "تجاوزنا لأول مرة مستوى تصدير خمسة ملايين طن من الدجاج".