وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

وكشف مسح لرويترز أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا عوضت التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين، السعودية الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف تسليم فبراير إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2 بالمئة أي 3.38 دولار إلى 75.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7 بالمئة أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار.