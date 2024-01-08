وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.9 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر؛ ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2.3 مليون مواطنًا سعوديًا، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.7 مليون مقيمًا أجنبيًا.

ويستعرض التقرير انضمام حوالي 44.8 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق، بحسب وكالة أنباء السعودية.