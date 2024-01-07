وزادت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.51 بالمئة يوم الجمعة واغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 78.76 دولار للبرميل.

وبحث دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون كبار اليوم الأحد سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط، لكن إراقة الدم المستمرة تظهر الصعوبات التي تواجه هذه المساعي بعد ثلاثة أشهر من بدء الصراع، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا 1.2 بالمئة في ظل ارتفاع جميع القطاعات.

وارتفع سهم مصرف الإنماء 4.9 بالمئة، وهو الارتفاع الأكبر في أكثر من شهرين، وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 بالمئة.

ومن بين الرابحين شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة العربية للأنابيب العربية بواقع 0.6 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة. وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.4 بالمئة وصعد سهم شركة الملاحة القطرية 2.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 بالمئة والمؤشر العماني 0.4 بالمئة والمؤشر الكويتي 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية أبوابها اليوم الأحد بسبب عطلة رسمية.