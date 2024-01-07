وقالت الشركة في بيان إنها تلقت الموافقة على طرح ستة ملايين سهم، أو 30 بالمئة من رأس المال المصدر، على أن يتم تحديد التسعير النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر التي تستمر من 14 إلى 18 يناير.