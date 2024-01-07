وساهم تسابق معظم القطاعات الصناعية والإنتاجية في العالم، للحصول على موطئ قدم في هذه التكنولوجيا المنتجة، في حدوث تحول ديناميكي في سوق الأسهم، تمثّل في خروج مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا من عام قاس في 2022 وتسجيله واحداً من أفضل الأعوام في 2023.

فبعد انخفاض بنسبة 33 بالمئة في 2022، أنهى مؤشر ناسداك تداولاته لعام 2023، بارتفاع نسبته 43.3 بالمئة، مسجلاً رابع أفضل الأعوام من حيث الأداء خلال 20 عاماً، وذلك بعد الأعوام 2003 و2009 و2020، حيث كان الارتداد الذي حققه ناسداك خلال 2023، مدفوعاً بالمكاسب الضخمة التي حققتها صانعة شرائح الذكاء الاصطناعي "إنفيديا".

الرابح الأكبر

وتعد شركة "إنفيديا" الرابح الأكبر من الاندفاع الصاخب تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع قيام الشركات الضخمة بشراء شرائح معالجات الرسوميات التي تنتجها الشركة، والتي تعد ضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهذا ما ساهم في إنهاء سهم "إنفيديا" لتداولات عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 245.9 بالمئة عند 495.22 دولاراً.

وفي حين استحوذت شركة "إنفيديا" على الجزء الأكبر من الأرباح، المتعلقة بطفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن سهمها لم يكن الوحيد الذي اجتذب انتباه وول ستريت، في سباق كسب المال من هذه التقنية، فقد استفادت أسهم تكنولوجيا أخرى من الطفرة، وخاصة أسهم شركات AMD وArista وCloudflare، التي ضاعفت مكاسبها في مؤشر ناسداك خلال 2023.

سهم AMD



باعتبارها الشركة التي تنتج شرائح متطورة للذكاء الاصطناعي، ينظر المستثمرون إلى AMD، على أنها الكيان الذي يتحدى احتكار Nvidia، وهذا ما ساهم في ارتفاع سهمها بنسبة 130 بالمئة إلى 147.4 دولاراً منذ بداية 2023 وحتى اليوم الأخير من التداول.

وتعد Microsoft من العملاء الملتزمين مع AMD التي أطلقت خلال 2023 شرائح رسومية متطورة جداً، ما جعلها في وضع جيد للغاية، للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي سريعة التوسع، ورأى محللو دويتشه بنك في مذكرة للعملاء، أن AMD لا تزال في وضع جيد للغاية، حيث تواصل الاستحواذ على عملاء جدد وطرح المنتجات بمقاييس مثيرة للإعجاب وتنافسية للغاية.

سهم Arista

ساعدت الإثارة حول الدور الذي ينتظر Arista في انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، في دفع السهم إلى الارتفاع بنسبة 94.7 بالمئة خلال 2023، إلى 235.5 دولار، فـ Arista المتخصصة في توفير حلول الشبكات السحابية لمراكز البيانات وبيئات الكمبيوتر، أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، عن دعم بعض خدماتها للذكاء الاصطناعي الجديد، ما يساهم في توسيع نطاق هذه التكنولوجيا.



كما أن الرئيس التنفيذي للشركة أعلن في نوفمبر 2023، عن هدف تحقيق إيرادات بقيمة 750 مليون دولار في عام 2025 من انتشار شبكات الذكاء الاصطناعي، مما دفع محللي Citi إلى رفع السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 300 دولار من 220 دولاراً.

سهم Cloudflare



قفزت أسهم Cloudflare بنسبة 93.5 بالمئة في عام 2023، إلى 83.2 دولارا، فهذه الشركة الأميركية، التي تتخصص في زيادة سرعة مواقع الويب، وحمايتها وتأمينها عبر شبكة ضخمة من الخوادم، موزعة على 250 مدينة في أكثر من 100 دولة في كل قارات العالم، وتهدف الشركة الآن، إلى أن تصبح جزءاً من النسيج لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستجابة السريعة لهذه التكنولوجيا، حيث أعلنت Cloudflare في سبتمبر 2023، عن خدمة تحمل اسم Workers AI، وتعمل من خلال وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia، وسيتم نشر هذه الخدمة عبر 100 مدينة في العالم.

تأثير الذكاء الاصطناعي في 2024



ومع نهاية عام 2023، تتجه الأنظار الآن إلى عام 2024 لمعرفة التأثير المالي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأسهم، في وقت تشق فيه هذه التكنولوجيا الطريق إلى كل صناعة تقريباً، حيث يقول المدير التنفيذي لشركة vi markets أحمد معطي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن عام 2023 كان عام الذكاء الاصطناعي بكل ما للكلمة من معنى، فالأسهم المرتبطة بهذه التكنولوجيا، هي التي قادت الاقتصاد الأميركي بعيداً عن الركود، في وقت كان الاقتصاد العالمي في حالة مخاوف وتوترات جيوسياسية، وهو ما كان متوقعاً أن ينعكس تراجعاً على الأسهم، ولكن ما حصل كان العكس.

وبحسب معطي فإن أميركا كانت تمهد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي وتيسره للشركات، الأمر الذي ساهم في حصول زخم وارتفاعات في الأسهم الأميركية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، واصفاً الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالقطار الذي لن يتوقف، والحصان الذي سيقود سوق الأسهم، إلى تحقيق مزيد من الارتفاعات في عام 2024.



السبعة الكبار استفادوا من الذكاء الاصطناعي



وتوقع معطي أن تحصل ارتفاعات عنيفة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال 2024، وبنسب لا تقل عن 25 بالمئة لبعضها لتصل إلى ما يفوق الـ 100 بالمئة بالنسبة للأسهم الكبرى مثل إنفيديا و AMD، مشيراً إلى الـ7 الكبار في وول ستريت، والتي باتت تمثل 17 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية، استفادت كثيراً في 2023 من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحققت أسهمها ارتفاعات كبيرة في نهاية تداولات العام، تمثلت بالنسب التالية:



سهم إنفيديا ارتفع بنسبة 245 بالمئة

سهم ميتا ارتفع بنسبة 183 بالمئة

سهم تسلا ارتفع بنسبة 109 بالمئة

سهم أمازون ارتفع بنسبة 77 بالمئة

سههم مايكروسوفت بنسبة 56.9 بالمئة

سهم ألفابت ارتفع بنسبة 56.7 بالمئة

سهم آبل ارتفع بنسبة 53 بالمئة



هوية المستفيد الجديد

وجدد معطي تأكيده على أن اندفاع الاستثمارات تجاه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيستمر في 2024، وذلك مع ظهور جيل جديد من المنتجات، والخدمات المرتبطة بهذه التكنولوجيا في هذا العام، حيث ينظر المستثمرون الآن إلى هوية المستفيد الجديد مما يحصل، والذي من المتوقع أن يكون شركات الأسلحة، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي الجديد، سيدخل صناعة الأسلحة بكل قوة، ما سيعزز من مبيعات الأسلحة الجديدة، التي ستكون متطورة بشكل كبير، وهو ما سيرفع بالتالي من قيمة أسهم شركات صناعة الأسلحة، وخاصة الشركات الأميركية، وتحديداً شركة لوكهيد مارتن وهي الشركة الأبرز في هذا المجال.