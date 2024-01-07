وذكرت "تداول" في بيان أن الشركات التي يضمها المؤشر الجديد تشكل 90 بالمئة من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5 بالمئة، بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق.

ويمكن استخدام "تاسي50" كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات المالية، بحسب ما ذكرته البورصة السعودية.

وقالت البورصة السعودية، إن إطلاق مؤشر "تاسي 50" يأتي بمثابة خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030. ويوفر المؤشر مقاييس مرجعية للمنتجات الاستثمارية، مما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المالية السعودية.