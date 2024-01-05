وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة، إذ قلص بعض خسائره بعد تراجعه بأكثر من واحد بالمئة خلال اليوم، مع تسجيل تراجع أسبوعي 0.5 بالمئة.

وكان قطاعا التجزئة والمواد الكيميائية أكبر الخاسرين بين القطاعات خلال اليوم، وتصدر قطاع التجزئة الخسائر الأسبوعية.

ومما ساعد في الحد من الخسائر اليوم، ارتفعت أسهم البنوك 0.4 بالمئة، في حين ربحت أسهم قطاع الإعلام 0.3 بالمئة.