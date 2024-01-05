وانتعشت أسعار النفط الجمعة، مع صعود خام برنت 1.02 بالمئة إلى 78.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينتش.

وساعدت مكاسب الشركات المملوكة لشركة أدنوك المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي، في البقاء في المنطقة الخضراء مثل أدنوك للحفر وأدنوك للإمداد والخدمات.

وارتفع سهم كلا الشركتين 2.7 بالمئة.

ومن بين الرابحين سهم العالمية القابضة بارتفاعه 0.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي زاد 0.3 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي القياسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 1.7 بالمئة، وزيادة 0.4 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وارتفع مؤشرا أبوظبي ودبي 0.9 بالمئة و0.7 بالمئة، على الترتيب في الأسبوع الأول من العام، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.