وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر.

وانخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات أوبك + الإضافية في عام 2024، وخروج أنجولا من أوبك، والتي من المقرر أن تخفض إنتاج يناير وحصتها في السوق.

وتراجعت حصة أوبك في السوق بالفعل بسبب قيود الإنتاج ورحيل بعض الأعضاء.

ووجد المسح أن أكبر الزيادات في ديسمبر، البالغة 60 ألف برميل يوميا، جاءت من العراق وأنجولا، وكلاهما عززا الصادرات.

كما قامت نيجيريا بشحن المزيد من النفط الخام إلى الخارج دون أن تبدأ حتى الآن في إنتاج المنتجات النفطية في مصفاة دانجوت الجديدة.

ويستند مسح رويترز، الذي يهدف إلى تتبع الإمدادات إلى السوق، إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات تدفقات ريفينيتيف، ومعلومات من شركات تتتبع التدفقات مثل بترو لوجيستكس وكبلر، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط، ومن بيانات أوبك وبعض المستشارين.