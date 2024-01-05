وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة أنباء آسيا الدولية، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، ستنطلق من ميناء تشيناي لتحرير سفينة "ليلا نوفورلك" المختطفة، والتي تضم طاقماً هندياً مكوناً من 15 فرداً.

وتراقب البحرية الهندية عن كثب السفينة المختطفة "ليلا نورفولك" التي وردت معلومات عنها، الخميس، وأشارت البحرية الهندية إلى أنها أجرت اتصالاً مع طاقم السفينة المختطفة.

وكانت 18 شركة شحن قد غيّرت مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن، وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء.

وقال رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز إن "عددا كبيرا من الشركات، حوالى 18 شركة شحن، قرّرت تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات". وأضاف "(هذا) يمثل 10 أيام إضافية الى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن".

ويهاجم الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر لإظهار الدعم لحركة حماس التي تقاتل إسرائيل في غزة، لكن هذه المرة يختلف مكان اختطاف السفينة ليكون بجانب سواحل الصومال.

وحتى الآن لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن الاختطاف.