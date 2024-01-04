وكانت صناعة السياحة تتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد- 19 حتى أكتوبر، لكن عدد السائحين الأجانب شهد تراجعا سريعا بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وإجمالا، زار ثلاثة ملايين سائح إسرائيل في عام 2023 ارتفاعا من 2.7 مليون في 2022.

وكان ديسمبر هو أسوأ شهر خلال العام من حيث عدد السائحين إذ بلغ 52,800 فقط، بينما كانت إسرائيل تستقبل ما يزيد على 300 ألف سائح شهريا طيلة عدة أشهر في وقت سابق من العام.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن مسلحي حماس قتلوا 1200 شخص في جنوب إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر واحتجزوا 240 رهينة. وردت إسرائيل بقصف واجتياح بري لقطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص بحسب مسؤولي الصحة في القطاع.