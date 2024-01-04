وكتبت الوزيرة الأوكرانية على منصة "لينكد إن" أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7 في المئة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.

وأضافت سفيريدنكو "في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية".

وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3 في المئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، عندما بدأت الاحتجاجات. وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7 في المئة.

وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.