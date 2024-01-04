وأدت احتجاجات الأربعاء، إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين، الأربعاء، بنحو ثلاثة بالمئة ليسجلا أول ارتفاع عند التسوية منذ خمسة أيام.

كما تلقت السوق دعما من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعفي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

وظلت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر قائمة، بعد أن قال الحوثيون الأربعاء، إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجماعة المسلحة أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر في اليوم السابق.

وتُصدر إدارة معلومات الطاقة الأمبركية بيانات رسمية عن المخزونات الساعة 16:00 اليوم بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 73.50 دولار.