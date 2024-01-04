ويتوقع البنك تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط مع انحسار العوامل المواتية التي صاحبت التعافي من جائحة كوفيد-19. وتوقع محللو مورغان ستانلي في مذكرة بتاريخ الأربعاء نمو الطلب على النفط في 2024 إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في 2023.

ومن المتوقع أيضا أن يتراجع نمو المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولكن بوتيرة أقل، لينمو بنحو 1.7 مليون برميل يوميا في 2024، مدفوعا جزئيا بإنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.

وتخطط أوبك+ لعقد اجتماع في الأول من فبراير لتقييم قرار تخفيض إنتاج النفط الأخير.

وجرى تداول خام برنت عند 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش الخميس، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 73.22 دولار.