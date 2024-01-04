جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد آند بورز - والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة - بالرفع لشهر ديسمبر، ليطابق 47.6 نقطة المسجلة في نوفمبر، بعد تقدير أولي بلغ 47 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، والذي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة من 48.7 نقطة في نوفمبر.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري إن "قطاع الخدمات لم يصل لحالة الركود بعد، لكن الأجواء أبعد ما تكون عن النمو، هناك نقص في الدلائل الواضحة التي تشير إلى عودة وشيكة إلى التوسع القوي".

وأضاف أن "مؤشر مديري المشتريات المركب... يدق ناقوس الخطر بشأن الركود في منطقة اليورو"، قائلا إن نموذجه الاقتصادي يتوقع انكماشا في الربع الرابع.