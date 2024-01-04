ويشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 4.5 مليار درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3.5 مليار درهم، والثالث 140 يوما لما يصل إلى 3.5 مليار درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 9 مليار درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 7 فبراير 2024، والإصدار الثاني في 6 مارس 2024، والإصدار الثالث في 29 مايو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

يذكر أن مصرف الإمارات المركزي، كان قد أعلن عن مزاد للسندات الحكومية في 16 أكتوبر الماضي.

واشتمل المزاد على 4 إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL، الأول لمدة 28 يوماً يصل إلى 6 مليارات درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، وكان الإصدارالثالث 168 يوماً يصل إلى 4 مليارات درهم والثالث 280 يوماً لما يصل إلى 5.5 مليار درهم؛ وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر المركزي حينها، أن تاريخ الإصدار سيكون في 18 أكتوبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 15 نوفمبر 2023.

كما أعلن في 13 نوفمبر الماضي مزاداً جديداً لبيع للسندات الحكومية.

وقرر مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة.