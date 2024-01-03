وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 بالمئة، ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر وأسوأ أداء في يوم واحد منذ نوفمبر.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من واحد بالمئة لتصل قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد.

وقاد قطاع البناء والمواد الانخفاضات، إذ انخفض 2.9 بالمئة في أكبر تراجع في يوم واحد منذ نحو ستة اشهر.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 2.5 بالمئة في حين دفع تراجع أسعار المعادن قطاع الموارد الأساسية إلى الانخفاض 2.3 بالمئة.

وأدت التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى ارتفاع المؤشر ستوكس 600 القياسي 12.7 بالمئة في 2023.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض قبل إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر والذي يقدم مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة مسجلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في حين ارتفع سهم قطاع الاتصالات 0.2 بالمئة.