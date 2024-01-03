القادة التنفيذيون الذين تضمنتهم القائمة نجحوا في تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار، بحسب فوربس الشرق الأوسط.

تصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ثم الدكتور سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك الإماراتية، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

وتضم القائمة 100 قائد أعمال ينتمون إلى 22 جنسية مختلفة، ويهيمن الإماراتيون على قائمة هذا العام التي ضمت 23 رئيسا تنفيذيا، يليهم المصريون بـ 19 قيادًيا، ثم السعوديون مع 18 رئيس تنفيذي. ويشكلون جميعهم نحو 60 بالمئة من التصنيف، وهو ما اعبترته "فوربس الشرق الأوسط" علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.

ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.

يذكر أن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، يجري إعداداها وفقا لعوامل عديدة، منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلا عن الابتكارات والمبادرات التي نفذوها، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسوها.