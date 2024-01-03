انخفضت عملة البتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى حوالي 42.8 ألف دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قلصت خسائرها التي وصلت إلى 9.2 بالمئة صباح الأربعاء إلى ما دون 41 ألف دولار.

وكانت "بتكوين" أكبر عملة مشفرة تتراجع بعد أن تجاوزت 45 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عام يوم الثلاثاء الماضي.

وكان أداء "بتكوين" يسير في اتجاه إيجابي قبيل الموعد النهائي المرتقب في 10 يناير والذي قد يشهد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صندوق متداول في البورصة مرتبط مباشرة بالسعر الفوري للأصل.

وخلال العام الماضي أرتفع ارتفع سعر العملة المشفرة 160% تقريباً، وسط صعود أوسع في ثروات الأصول الرقمية.