وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، الأربعاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.

وعُدّلت بيانات أكتوبر بالزيادة قليلا لتظهر 8.852 مليون فرصة عمل بدلا من 8.733 مليون المعلن عنها سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 8.850 مليون فرصة عمل في نوفمبر. وانخفضت فرص العمل الشاغرة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونا في مارس 2022.

ويشهد سوق العمل تباطؤا مطردا بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.