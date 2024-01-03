وفي وقت سابق اليوم، أدت احتجاجات محلية إلى خفض الإنتاج في الحقل النفطي.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقا.

وبعد هذه الأنباء، ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.