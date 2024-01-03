وفي إبريل الماضي، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أن النفط الخام المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاما بسبب بيع نفط من مخزون الطوارئ بموجب تفويض.

وانخفضت المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 368 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1983، وفقا لبيانات وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة.

وكانت إدارة الرئيس "جو بايدن" قد قامت في 2022، بأكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي بلغت 180 مليون برميل، ضمن استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط المتصاعدة ومكافحة ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.