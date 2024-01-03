كما أكدت دول "أوبك+" في بيان، التزامها بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون.

وأضاف البيان، أن جهود "أوبك+" كانت واضحة في مساعدة الاقتصاد العالمي في التغلب على التحديات على مدى السنوات الماضية وضمنت استقرار السوق.

وكانت أسعار النفط قد خسرت أكثر من عشرة بالمئة في عام 2023، الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من عشرة بالمئة في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة عشرة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة سبعة بالمئة في 2022، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.