وأعرب الخصاونة، عن دعم الأردن لإنجاح استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام في أبوظبي فبراير المقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر؛ كما ثمن الخصاونة جهود دولة الإمارات ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيُّر المناخ (COP28) الشَّهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمَّة.

من جانبه، أكد ثاني الزيودي أن هناك إرادة متبادلة للبناء على الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين، لتطوير العلاقات وتوفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.

وتأتي الزيارة الرسمية لثاني الزيودي إلى العاصمة عمان، بينما تشهد العلاقات التجارية الإماراتية الأردنية زخماً متواصلاً، بعدما سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2022 بأكثر من 47 بالمئة مقارنةً بعام 2021 وصولاً إلى 4.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2020 حيث نمت التجارة البينية حينها بنسبة 106 بالمئة، وبنسبة 57.8 بالمئة مقارنة مع 2019.

واستمر هذا الزخم التجاري والمسار الصاعد لمعدلات نمو التجارة البينية في النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت التدفقات التجارية بين البلدين نحو ملياري دولار.

وعززت هذه التدفقات مكانة الأردن ليكون الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بعد العراق ومصر، وبحصة تبلغ 8 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية.

كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بعد السعودية بحصة تبلغ 6.2 بالمئة من التجارة الخارجية الأردنية مع العالم.

وعلى مستوى العلاقات الاستثمارية، تعد الإمارات المستثمر الأول عالمياً في الأردن، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2020، وبحصة تبلغ 14 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

وبالمقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات أكثر من 1.6 مليار دولار بنهاية 2021، وتأتي المملكة ضمن قائمة أهم 24 دولة مستثمرة في الإمارات، والسادسة عربياً بعد كل من السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر.