وقال البنك في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات الشراء هذه أوّل عملية ضخ سيولة يقوم بها البنك المركزي الصيني في العام الجديد، بعد أن كان قد أجرى في شهر ديسمبر الماضي عمليات شراء عكسي لمرّات متتالية.

يذكر أن الريبو العكسي، هي عملية يقوم البنك المركزي عبرها بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها مرة أخرى في المستقبل.

وكان المركزي قد قدم 350 مليار يوان (49.1 مليار دولار) في شكل قروض للبنوك التي تتحكم بالسياسة النقدية، مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تسهيل الإقراض التكميلي الذي تعهد به في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة الدعم لقطاع الإسكان المتعثر.

ولم يذكر بنك الشعب الصيني، كيف سيتم استخدام القروض من قبل البنوك وهم بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني.

وهذه هي أول زيادة شهرية في تسهيلات الإقراض التكميلي منذ نوفمبر 2022.

وقد قدم بنك الشعب الصيني 630 مليار يوان في مثل هذه القروض بين سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم الاقتصاد وسط جائحة كوفيد-19.