وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2043.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1227 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة واحد في المئة إلى 2051.60 دولار للأونصة.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي لوكالة رويترز: "الذهب مستقر، حيث لا تزال الأسواق تتصارع مع الاحتمالات المحيطة باتجاه المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام".

ويتوخى المتداولون الحذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في ديسمبر، والمقرر في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، الأربعاء. وينتظر المستثمرون أيضا بفارغ الصبر سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، الجمعة.

وقالت سي.إم.إي. التي تتبع أداء المركزي الأميركي إن أسواق العقود الآجلة ترى فرصة بنسبة 70 في المئة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس.

وتراقب الأسواق أيضا عن كثب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن امتدت حرب غزة إلى لبنان بمقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في هجوم بطائرة مسيرة في بيروت أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 23.227 دولار للأوقية، مسجلة أقل مستوى لها منذ 13 ديسمبر 2023، وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 969.30 دولار للأوقية، كما تراجع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1059.71 دولار للأوقية.