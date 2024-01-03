وبحسب بيان للشركة، فقد وصلت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة إلى 150 منها 114 مملوكة و36 مدارة، بينما وصل حجم أسطول الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم إلى 493 طائرة، ووصل عدد العملاء إلى 123 من 62 دولة.

وذكرت الشركة أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة بلغ 7.5 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6 سنوات، ومحفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99.7 بالمئة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس خلال الربع الثالث.

أما بالنسبة لأداء قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران؛ أفادت الشركة بأن عدد ساعات العمل المحجوزة وصل إلى 1.4 مليون ساعة، وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها 300، لـ50 عميل من 25 دولة.

وتم تعيين الشركة كأول خط لتحويل طائرات بوينغ 737-800BCF في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع بوينغ، كما شهد العام الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في العاصمة الأردنية "عمان" والتي يتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة خلال النصف الثاني من عام 2024.

وفيما يخص المجموعة، شهدت خلال 2023 الإعلان عن تمويل مصرفي متعدد الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، يتألف من شريحة تقليدية وأخرى إسلامية، ما شكل أكبر تمويل مصرفي في تاريخ دبي لصناعات الطيران، مشيرة إلى إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 400.7 مليون دولار.