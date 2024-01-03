وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد إن "الذهب في حالة استقرار حاليا، ويعتمد على المكاسب التي حققها العام الماضي، ولكن من المرجح أن يحقق مكاسب جديدة في حال استمرت التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام الجديد".

وضاعف المتداولون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، بفضل تباطؤ التضخم والميل إلى التيسير الذي أظهره المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.

التغير في الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الذهب 13 بالمئة في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وتتطلع الأسواق حاليا إلى تفاصيل محضر اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي، والمقرر صدوره بحلول الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. وينتظر المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، تشمل تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار.