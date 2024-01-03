وقالت وكالة التوظيف الاتحادية إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5000 شخص بمعدل موسمي ليصل إلى 2.703 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الإجمالي بمقدار 20 ألفا.

وقالت أندريا ناليس رئيسة الوكالة إن "سوق العمل لا يزال صامدا بشكل جيد من حيث حجم الأعباء والشكوك".

وارتفع معدل البطالة المعدل موسميا بشكل طفيف في ديسمبر إلى 5.9 في المئة.

وقالت ناليس "بالنظر إلى عام 2023، يمكننا أن نرى أن الاقتصاد الضعيف لم يترك سوق العمل سالما"، مشيرة إلى أن العام شهد أحد أدنى معدلات البطالة منذ إعادة توحيد الدولة في الثالث من أكتوبر عام 1990.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بمقدار 191 ألفا إلى 2.6 مليون في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وتراجع الطلب على العمالة بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022 واستمر هذا الاتجاه في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال الطلب على العمالة مرتفعا بالمقارنة على المدى الطويل.

وقالت الوكالة إنه في عام 2023، كان هناك في المتوسط 761 ألف فرصة عمل، أي أقل بمقدار 84 ألف وظيفة عن العام السابق له.