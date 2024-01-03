واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن استهل أمس الثلاثاء أول جلسة تداول في العام الجديد بأداء ضعيف. وصعد المؤشر بنسبة 12.7 بالمئة في 2023 مدفوعا بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات البطالة في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في سويسرا لشهر ديسمبر وينصب التركيز أيضا على تقرير أساسي عن الوظائف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لشهر ديسمبر.

وارتفعت أسهم ميرسك بنسبة 4.2 بالمئة بعد أن رفع غولدمان ساكس توصيته لسهم شركة الشحن إلى "محايد" من "بيع" مستندا إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

كما قفز سهم شركة أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1 بالمئة بفضل خطط لإجراء محادثات الفحص الفني مع إيرباص فيما يتعلق ببيع وحدة البيانات والأمن الضخمة التابعة لها.

لكن سهم شركة ASML "إيه.إس.إم.إل" لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر تراجع بنسبة 1.3 بالمئة لليوم الثاني على التوالي بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئيا ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.