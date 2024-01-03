وأبرمت الصفقة مع شركة "إيه بي إم تيرمينالز" وتم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقات أصحاب العلاقة، وسيتم انتقال ملكية المحطة بأثر فوري.

وبالتوازي مع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع اتحاد الشحن والتفريغ لضمان استقرار العمليات في المحطة والمحافظة على إنتاجيتها العالية خلال الأعوام القادمة.

ويأتي استثمار "نواتوم للمحطات" في مقاطعة قسطليون، حيث تدير حالياً محطة متعددة الأغراض منذ عام 2004، في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها في إسبانيا.

ويعقب هذا الاستحواذ التحسينات العديدة التي قامت بها "نواتوم للمحطات" في "محطة نواتوم قسطليون" من أجل تحديث وصيانة المرافق والمعدات الحالية.

ومع الاستحواذ على "إيه بي إم تيرمينالز قسطليون"، تصل السعة المجتمعة لنواتوم في قسطليون إلى 250 ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية السنوية 250 ألف حاوية نمطية، وهو ما يمثل حوالي 70 بالمئة من حجم الحاويات التي تتم مناولتها في ميناء قسطليون.

كما تتمتع المحطتان بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني طن من البضائع السائبة، علاوة على البضائع المدحرجة، وتتصلان بخطوط سكك حديد مباشرة تربطهما بالمناطق الداخلية، وتخدمان مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يساهم في جعل الميناء أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من أحجام البضائع، وخدمة قطاعات الأعمال المختلفة.

وتعد مقاطعة قسطليون أكبر منتج للبلاط في العالم، ويتم تخصيص 80 بالمئة من إنتاجها للتصدير.

وبموجب هذا الاستحواذ، ستعمل "محطة نواتوم قسطليون" على توسيع قدراتها التشغيلية، لتقوم بمناولة البضائع السائبة والبضائع العامة والحاويات، مع الإبقاء على خدمات واتفاقيات الطرف الثالث لـ"إيه بي إم تيرمينالز" في هذا الموقع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال خواكين رامون، مدير عام "نواتوم للمحطات" في مجموعة نواتوم - القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "سنعمل من خلال هذا الاستحواذ على ترسيخ مكانتنا كمشغل رائد للموانئ متعددة الأغراض في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. كما ستواصل "نواتوم للمحطات" التزامها بتقديم خدماتها المتخصصة بما يتماشى مع معايير الجودة المعمول بها في مجموعة نواتوم، وتلبية لاحتياجات المتعاملين الحاليين والجدد، مع تخصيص ما يلزم من استثمارات بما يضمن سلاسة وكفاءة الأنشطة التشغيلية للمحطة في المستقبل".