وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022.

تأتي زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن إطار مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد، إذ بلغت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات جنيه. ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذى تتحمله وزارة المالية المصرية.

يشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 2023-2024، قدرت بنحو 200 مليار جنيه، بزيادة 21.4 مليار جنيه، ومقابل 178.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق.

وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16 بالمئة و22 بالمئة، لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:

شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.

شرائح الكهرباء للمحالّ التجارية

الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا عند المستويات نفسها.

الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.

كما قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحاً حتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وتنفيذ القرار بداية من الأربعاء 3 يناير 2024، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن القرار جاء نظراً لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلاً.