وذكرت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن حجم أصول "2 بوينت زيرو" يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ100 مليار درهم، وسيتم الانتهاء من النقل بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "نفخر اليوم بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، وهي شركة قابضة من الجيل القادم وتعد من رواد التطور في عدد من القطاعات المتعددة. نستعد للمستقبل وكلنا ثقة بأن 2 بوينت زيرو تلتزم بإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي".

وأضاف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "تؤكد جهودنا وعملنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطى الحدود، وتتمثل مهمتنا في بناء نظم بيئية مستدامة تُمكن المجتمعات، وتعزز التميز في قطاع التكنولوجيا، وتضمن المرونة المالية".

حقبة جديدة من التميز المتنوع

تتجاوز 2 بوينت زيرو كونها مجرد شركة قابضة، إذ تجسد رؤية تطمح للتقدم في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، وعمليات رأس المال الاستثماري، وإدارة الائتمان/الأصول، والخدمات المالية (بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والتأمين) والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووساطة الأوراق المالية والبحوث، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإدارة المعادن والموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والعملات المشفرة والتنقل.

من جانبه، قال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تكمن قوة 2 بوينت زيرو في تنوعها والرؤية المشتركة، فضلاً عن التزامها الثابت بتحقيق التقدم والتطور، حيث يتيح نظامها البيئي المتقدم والذي يضم مجموعة مميزة من قادة قطاعات الأعمال بالمساهمة والعمل بشكل وقيمة فريدة، مستمدين قوتهم من الهدف المشترك. وتستعد 2بوينت زيرو من خلال توظيف خبراتنا ضمن هذه القطاعات، والعمل على نطاق غير مسبوق إلى إحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي".

لمحة عن الشركات المشمولة

تأسست شركة شيميرا للاستثمار في عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بتأثير وخبرات عالمية كبيرة، إذ تدير محفظة متنوعة من الأسهم وتسعى لخلق فرص ذات قيمة مضافة وبما يتماشى مع رؤيتها الاستثمارية. وكجزء من "المجموعة الملكية"، تساهم شيميرا في التكتل عبر أكثر من 60 كياناً ضمن مختلف القطاعات، وتوظف ما يصل إلى 20,000 شخص.

في عام 2023، أطلقت شيميرا شركة شيمهايريس للاستثمارات القابضة مع هيريس كابيتال، واستحوذت على فيونيت، وقامت برعاية وتأسيس شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ (ADC) ، وهي أول شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في المنطقة.

وسجلت شيميرا للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم وأصولا بقيمة 20.1 مليار درهم للسنة المالية 22. تشرف شيميرا أيضاً على الشركات التابعة، لونيت وبلتون.

لونيت، (بانتظار الموافقات التنظيمية)، هي شركة عالمية مستقلة بارزة متخصصة بإدارة المحافظ التي تركز على الاستثمارات البديلة، وتُدير أصولاً تزيد قيمتها على 400 مليار درهم إماراتي، وتعود ملكيتها بحصة أغلبية إلى شركة «شيميرا».

تتركز استثمارات "لونيت" بشكل أساسي في أسواق الشركات الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ، والاستثمار في الشركات الناشئة التي تظهر مستويات جيدة من النمو، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأصول الفعلية، مع استثمارات انتقائية في الأسهم العامة وقطاع الائتمان.

تتطلع شركة لونيت، إلى تبوأ مكانة مرموقة في مجال تزويد حلول الأسواق الخاصة، وتستهدف المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، مع التركيز على تحقيق عوائد عالية المعدل حسب المخاطر. وقد أطلقت «لونيت» أخيراً، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، "ألتيرا"، وهي أكبر أداة خاصة للاستثمار في المناخ في العالم، وذلك بهدف توجيه التمويل الخاص نحو العمل المناخي والارتقاء بنظام التمويل المناخي ليكون أكثر إنصافاً.

بلتون القابضة (EGX: BTFH.CA) (في انتظار الموافقات التنظيمية)، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل:

الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث .

الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والدراسات البحثية والاستثمارات المباشرة والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والتأجير، والتخصيم (فاكتورينغ-عملية تحويل حقوق الحصول على الديون التجارية أو الفواتير إلى جهة ثالثة متخصصة)، والتمويل الاستهلاكي، والرهن العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة .

علوم البيانات والتحليلات والمجال الأكاديمي، والمصانع الرقمية والقطاع العقاري .

تعمل الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم ملامح منظومة العمل المالي من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية والمعرفة والحلول الجذرية والمتراكمة القيمة للعملاء.

وقامت بلتون أخيراً بجمع 10 مليارات جنيه مصري في أكبر زيادة لرأس المال في تاريخ البورصة المصرية، حيث قفز رأس مالها المدفوع من 926 مليار جنيه مصري إلى 10.9 مليار جنيه. ويُعد سهم بلتون من أكثر الأسهم تداولا وأكثرها سيولة في البورصة المصرية.

تتخصص انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، ومقرها في أبوظبي، في إطلاق سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة في مجال المعادن مع التركيز الاستراتيجي على معادن تحول الطاقة والموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم ومعادن 3T(القصدير والتنتالوم والتنغستن) والمنغنيز والجرافيت. تلعب الشركة دوراً محورياً في تعزيز القيمة المضافة داخل البلد في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها، وبناء النظم الإيكولوجية من خلال التعاون الاستراتيجي، وتحسين البنية التحتية ومستويات المعيشة. وقعت الشركة مؤخراً على اتفاقية استثمارية بقيمة 1.1 مليار دولار للحصول على حصة 51 % في مناجم موباني للنحاس في زامبيا ودخلت في شراكة مع اليوبيل للمعادن لاستعادة النحاس من النفايات في زامبيا. وتمتلك الشركة أكثر من 20 أصلا قيد التفاوض وأكثر من 22000 كيلومتر مربع قيد الاستكشاف في عدد من الدول.

ساجاس هي شركة استثمارية ديناميكية تعمل كأداة ذات أغراض متخصصة، مكرسة للاستثمارات الاستراتيجية في شركات مختارة. مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، تشكل ساجاس لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة مع الحفاظ على المرونة لاستكشاف الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة.

وإلى جانب محفظتها الاستثمارية الأساسية، تشارك الشركة بشكل مباشر في الأسهم والأدوات النقدية وسندات الدين المتميزة، مما يعكس التزامها بنهج استثماري شامل. وبالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات درهم وحقوق ملكية دفترية تتجاوز 8 مليارات درهم، مما يؤكد القوة المالية لشركة ساجاس وقدرتها على توليد قيمة لأصحاب المصلحة.

تدير شركة سيتادل تكنولوجي، وهي شركة رائدة في صناعة تعدين العملات المشفرة، منشأة تشفير حديثة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تتخصص الشركة في استخراج البيتكوين وتلتزم بممارسات التعدين المستدامة والفعالة.

ويتيح موقع سيتادل الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في المنطقة. في السنة المالية 22، أعلنت سيتادل عن إيرادات بلغت 100 مليون درهم وحجم أصول قدره 2.7 مليار درهم. استحوذت الشركة العالمية القابضة مؤخرا على حصة 10 % في مجموعة فينيكس، التي تدير "مشروع سيتادل". تعتبر منشأة سيتادل أكبر منشأة لتعدين العملات المشفرة في الشرق الأوسط.