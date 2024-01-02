وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر، مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وفي يونيو الماضي، أظهر الرئيس التركي رغبته في زيادة قيمة الصادرات إلى 265 مليار دولار بنهاية 2023، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

وقال حينها: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد أنّ "تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028"، موضحا أنّ "الحكومة التركية تدرس بحسن نية كافة المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة الخارجية".

وأشار إلى أّن عام 2022 شهد زيادة في صادرات البضائع بنسبة 12.9 في المئة، مسجلاً عائدات بنحو 254.2 مليار دولار.