وبلغ العجز 2.81 مليار دولار مقارنة بفائض في الربع السابق بلغ 557 مليون دولار.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات 1.05 مليار دولار في الربع الثالث إلى 17.29 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع والخدمات 1.46 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.

وانخفضت التحويلات الجارية التي تغذيها أساسا تحويلات المصريين العاملين في الخارج 93 مليون دولار إلى 4.52 مليار دولار.

ويتوقع أن يصدر البنك المركزي أرقاما أكثر تفصيلا في أوائل فبراي.

وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.49 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بعد أن سجلت فائضا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، في أول فائض منذ سنوات.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع إلى 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، من 164.7 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.