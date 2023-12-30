جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، عقب قيامه بجولة تفقدية في منشأة سيليفري الواقعة غربي مدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف الوزير بيرقدار أن منشأة سيليفري وصلت حاليا إلى كامل طاقتها الاستيعابية البالغة 4.6 مليارات متر مكعب.

وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال الشتاء ولا تواجه مشاكل في العرض المتعلق بالغاز الطبيعي والتدفئة المعتمدة على هذه الطاقة.

الوزير كشف أيضا أنهم يهدفون لرفع الطاقة الاستيعابية لمنشأة سيليفري إلى 5.6 مليارات متر مكعب، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه المنشأة تعد واحدة من أهم العوامل التي تعتمد عليها تركيا في طريقها لتكون مركزا عالميا لتخزين الغاز الطبيعي.

ودشنت تركيا منشأة سيليفري في ديسمبر 2022، وهي الأولى لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وتعد أكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا.