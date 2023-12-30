وبعد أن بدأت البتكوين عام 2023 عند مستوى 16.6 ألف دولار، تقترب حاليا من مستوى 42 ألف دولار، ورغم ذلك فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في نوفمبر 2021 عندما تجاوزت 68.7 ألف دولار.

كان العام 2023 عامًا مُربكاً إلى حدا ما بالنسبة لسوق العملات المشفرة، إذ واجه تحديات عديدة تنوعت بين تشديد القيود التنظيمية من جانب الهيئات الرقابية، وخروج بعض المنصات من الأسواق الكبرى من ناحية. ومن ناحية أخرى شكل الزخم المثار حول الصناديق الخاصة بالعملات المشفرة دفعة للسوق، لتحقق ارتفاعات نسبية.

وقال محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، في تصريحات سابقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العملات الرقمية استفادت كثيرا من الأوضاع التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2023 وبشكل خاص النصف الثاني من العام، وهو ما يجعل هناك إمكانية لتسجيل المزيد من الارتفاعات في 2024، مرجعا هذا إلى الأسباب التالية:

- الإقبال الكبير على المخاطرة وارتفاع الطلب على أدوات المخاطرة مثل العملات الرقمية، وذلك بسبب الأنباء بشأن تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى في بداية 2024.

- تداول أنباء بشأن قبول هيئة الإشراف على الأوراق المالية (سيك) التابعة للبورصة الأميركية لفكرة الصناديق والمؤشرات المتداولة للبيتكوين.

- التوقعات بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في 2024 على مجموعة من صناديق المؤشرات، وهو ما دفع عديداً من شركات وصناديق استثمار كبرى مثل الشركة الأميركية "بلاك روك" إلى تقديم طلبات أكبر على العملات الرقمية وفي مقدمتها البتكوين، وهو ما قد يدعم ارتفاع الأسعار.

- مع الاعتماد بشكل رسمي على صناديق الاستثمار المتداول، من المتوقع أن تتأثر سوق العملات الرقمية بشكل أكبر، فهناك ما يقارب ثمانية صناديق قدمت لإنشاء صندوق متداول في البورصة.

- خفض أسعار الفائدة، فكلما انخفضت الفائدة يرتفع الاتجاه نحو أدوات المخاطرة والتي يأتي على رأسها العملات الرقمية، فحاليا ما يقارب القيمة السوقية للعملات الرقمية 1.6 تريليون دولار، وقد نشهد في 2024 ارتفاعا أكبر قد يصل لأكثر من 2 تريليون دولار كقيمة سوقية.

- تقليل مكافأة التعدين سيؤدي لتقليل المعروض للبتكوين إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى دافع سعري إيجابي بالنسبة لتداولات البتكوين في 2024.

-ارتفاع البتكوين ووصوله لما يقرب من 42 ألف دولار، ووجود العملات البديلة عند مستويات متدنية، قد يمثل فرصة إيجابية للعملات الرقمية ذات السعر المنخفض لتسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة، فالمتعارف أن البتكوين يعد قائد القطيع بالنسبة للعملات الرقمية، وتسجيله ارتفاعات قد يدفع العملات البديلة لتسجيل ارتفاعات الفترة القادمة.